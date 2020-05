Možne so krajevne plohe, konec tedna bo oblačen SiOL.net Čez dan bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, nato pa zmerno do pretežno oblačno in povečini brez padavin. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, proti večeru bodo v severovzhodni Sloveniji manjše padavine.

