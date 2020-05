Izkoristite dopoldne, sončno bo #animacija SiOL.net Dopoldne bo razmeroma sončno, nato pa se bo oblačnost od severa povečala. Popoldne in zvečer bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

