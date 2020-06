Na zahodu sončno, drugod več oblačnosti Dnevnik Danes bo v zahodni Sloveniji precej sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, na vzhodu tudi pretežno oblačno. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Goriškem in ob morju do 25...

Sorodno





























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Janez Janša

Darko Milanič

Jan Oblak

Tanja Fajon