Naši kanuisti in kajakašice suvereni v kvalifikacijah, izpadla le Novakova Sportal S kvalifikacijskimi vožnjami kanuistov in kajakašic se je v Tacnu začel svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Pri kanuistih so se v polfinale brez težav prebili vsi štirje slovenski čolni, brez težav pa sta se med polfinalistke prebili tudi kajakašici Urša Kragelj in Eva Terčelj.

Sorodno







Oglasi