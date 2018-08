Jakše najhitrejši, Kauzer ni bil povsem zadovoljen, v polfinale vse kanuistke Sportal S kvalifikacijskimi vožnjami kanuistov in kajakašic se je v Tacnu začel svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Pri kanuistih so se v polfinale brez težav prebili vsi štirje slovenski čolni, brez težav pa sta se med polfinalistke prebili tudi kajakašici Urša Kragelj in Eva Terčelj. Izkazali so setudi slovenski kajakaši, vsi štirje so prišli v polfinale, in kanuistke, ki so se tudi vse tri prebile v nedeljske boje.

