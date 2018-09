VODA SPODAJ, voda zgoraj! DEŽ PRAL kajakaš(ic)e in kanuist(k)e v TACNU! Slovenke in Slovenci so se o Ekipa Drugi dan svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu je zaznamovala obilica dežja in finalnih nastopov slovenskih predstavnikov.



Več na Ekipa24.si

Sorodno





































Oglasi