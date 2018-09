Olimpijski podprvak razočaran ostal na suhem: To se mi še ni zgodilo Sportal Za nedeljo je bila zaradi visokega vodostaja reke Save odpovedana tekma za svetovni pokal v kajaku in kanuju na divjih vodah. "Roko na srce, smo divjevodaši, in kot drugo, to ni mladinska ali vaška tekma, ampak je to tekma najvišjega ranga," je bil nad odločitvijo žirije tekmovanja razočaran Peter Kauzer.

Sorodno































Oglasi Omenjeni Facebook

Peter Kauzer Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Aleksander Čeferin

Tomaž Kavčič

Valter Birsa

Marjan Šarec