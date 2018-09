Olimpija zanesljivo opravila s prvo oviro Sportal V Kranju se je s četrtfinalnimi dvoboji začel Pokal Slovenije 2018. Na uvodni tekmi so hokejisti HK SŽ Olimpija upravičili vlogo favorita in nasprotnika HK ECE Celje premagali s 6:0. Polfinalni nasprotnik zmajev bo zmagovalec obračuna med gostiteljem HK Triglav Kranj in HK MK Bled, ki bo ob 20.30. Zmagovalci lanskega pokala, hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo v četrtfinalu igrali v četrtek. Na...

