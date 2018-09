Polfinale v pričakovanju derbija Sportal S tekmo med gostiteljem Pokala Slovenije HK Triglav Kranj in HK SŽ Olimpija se ob 17.30 začenja polfinalna bitka za pokalno lovoriko. Druga polfinalista, branilec pokalne lovorike HDD Sij Acroni Jesenice in HK Slavija Junior, bosta na led stopila ob 20.30. Vse, razen zmag večnih tekmecev Olimpije in Jesenic, bi bilo presenečenje. Finale bo v soboto ob 20.00.

