Jeseničani za polfinale prerešetali mrežo Maribora Sportal Znani so trije polfinalisti Pokala Slovenije 2018. Na uvodni tekmi so hokejisti HK SŽ Olimpija upravičili vlogo favorita in nasprotnika HK ECE Celje premagali s 6:0. Njihov polfinalni nasprotnik bo gostitelj HK Triglav Kranj, ki je s 5:1 premagal HK MK Bled. Zmagovalci lanskega pokala, hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, bodo v četrtfinalu igrali v četrtek. Nasproti jim bodo stali Mariborčani. HK S...

Sorodno













Oglasi