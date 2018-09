Brez presenečenj: za lovoriko večna rivala Sportal Prvi finalist Pokala Slovenije je HK SŽ Olimpija. Zmaji so v polfinalu s 4:2 premagali gostitelja HK Triglav Kranj, ki je vodil z 2:1, in si po pričakovanjih priborili finalno vstopnico. V drugem polfinalu so branilci pokalne lovorike HDD Sij Acroni Jesenice z 2:0 odpravili HK Slavijo Junior. Finale bo v soboto ob 20. uri.

