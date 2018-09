[FOTO] Napredovanja v sodstvu po prijateljsko: Poglejte, katere sodnice energijo raje kot v delo vla Nova24TV Med sodniki velja prepričanje, da je treba energijo in čas vlagati v dobre odnose z višjimi sodniki in ne v delo. Takšno prepričanje oziroma delovanje potrjujejo v nadaljevanju opisana napredovanja, ki so le ena od najznačilnejših. V sodstvu je napredovanje pogojeno z zvezami, s poznanstvi in prijateljstvi. Dejstvo je, da ne napredujejo tisti sodniki, ki […]

Sorodno





















Oglasi