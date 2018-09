Vrhovno sodišče Milku Noviču prekinilo prestajanje zaporne kazni Radio Ognjišče

Vrhovno sodišče je za Milka Noviča, obsojenega za umor nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, odredilo prekinitev prestajanja zaporne kazni, so sporočili z omenjenega sodišča. Kot so zapisali, je odločitev povezana z uveljavljanjem kršitev pravice do obrambe v Novičevi zahtevi za varstvo zakonitosti....

