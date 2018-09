Primer Novič: Obramba zadeve ni smela povezati s procesom proti Michelu Stephanu #video SiOL.net Milko Novič je bil za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika obsojen na 25 let zapora. Na Dobu je preživel tri leta in pol, potem pa je včeraj nepričakovano odkorakal na prostost. Preobrat v razvpitem primeru po mnenju poznavalcev ne bi smel presenetiti nikogar. Ker morilskega orožja niso nikoli našli in ker nobena od prič Noviča ni videla na kraju zločina, sodišče s tako dolgo kaznijo...

Sorodno























































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Matej Raščan

Luka Dončić

Igor Zorčič