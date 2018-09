Vrhovno sodišče je Milku Noviču, obsojenemu umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, prekinilo prestajanje zaporne kazni, so sporočili z omenjenega sodišča. Kot so zapisali, je do takšne odločitve prišlo zaradi kršitev pravice do obrambe, ki jih je Novič uveljavljal v zahtevi za varstvo zakonitosti.