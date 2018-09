Glavobol za selektorja. Po Oblakovi rami še Kurtićeva roka. Sportal Ta teden slovenske nogometaše in trenerje na delu v tujini čakajo novi izzivi. V Italiji zagotovo ne bo nastopil Jasmin Kurtić. Pomemben člen v ekipi selektorja Tomaža Kavčiča si je namreč zlomil roko in bo počival dlje časa, kar pomeni, da ga na oktobrskih tekmah lige narodov proti Norveški in Cipru skorajda zagotovo ne bo zraven. Kot tudi Jana Oblaka, ki ga tokrat z Atleticom čaka veliki madridski derbi. Gostovanje na štadionu Santiago Bernabeu pri Realu.

