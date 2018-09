Izjemen podvig Keka na Hrvaškem, Slovenci danes kar na treh velikih derbijih Sportal Slovenski reprezentant in nogometaš Spala Jasmin Kurtić si je zlomil roko, tako da ga čaka daljši počitek. Oktobra v reprezentanci ne bo tudi Jana Oblaka, ki se danes z Atleticom pripravlja na veliki madridski obračun. Z velikim derbijem bosta imela v Bolgariji in na Hrvaškem opravka tudi Slaviša in Petar Stojanović. Jaka Bijol je v petek pomagal CSKA do zmage nad Popovićevim Orenburgom, Ivica Gub...

Sorodno











































































Oglasi