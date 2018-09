Tekma kazenskega počitka za Srebrniča, Da Silvo in Vilerja Sportal Disciplinski sodnik Prve lige Telekom Slovenije Roman Rogelj je odločil, da morajo trener Gorice Miran Srebrnič ter nogometaša Krškega Marco Da Silva in Maribora Mitja Viler eno tekmo počivati, kluba Mura in Maribor pa plačati denarno kazen.

