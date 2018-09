V živo: Ekspresno vodstvo Domžal v Velenju, Maribor ponižan na Fazaneriji Sportal Prvoligaški klubi imajo opraviti z zgoščenim urnikom. V nedeljo in ponedeljek jih čakajo obveznosti v 11. krogu. Vodilni Maribor je gostoval pri Muri in zabeležil prvi poraz. Prekmurci so se pred domačimi gledalci veselili zmage s kar 4:1. Prerojene Domžale se mudijo pri zadnjeuvrščenem Rudarju, Olimpija pa bo gostila Krško. V ponedeljek za točke še v Novi Gorici in Kidričevem.

