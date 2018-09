Brazilci v peti zaporedni finale, Poljska in ZDA za drugo finalno vstopnico Sportal Brazilija je prvi finalist svetovnega prvenstva potem, ko je v polfinalu gladko s 3:0 v nizih odpravila Srbijo. Ob 21.15 se bosta srečali še reprezentanci Poljske in ZDA. Za aktualne olimpijske prvake je to peta zaporedna uvrstitev v finale svetovnih prvenstev.

