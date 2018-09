Brazilci še petič zapored v finalu zurnal24.si Brazilska odbojkarska reprezentanca je prvi finalist Svetovnega prvenstva v Italiji in Bolgariji. Olimpijski prvaki so v polfinalu s 3:0 (22,21, 22) premagali Srbijo, zmago so si zagotovili predvsem z zbrano igro v končnicah.

Sorodno









Oglasi