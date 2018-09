Ponovitev finala izpred štirih let: za zlato Poljaki in Brazilci Sportal Za krono 19. svetovnega odbojkarskega prvenstva, ki ga gostita Italija in Bolgarija, se bosta tako kot pred štirimi leti udarili Poljska in Brazilija. Takrat so bili pred domačimi gledalci s 3:1 v nizih boljši Poljaki, kako pa bo v nedeljo v Torinu? Finale se bo začelo spet pozno ob 21.15. Že ob 17. uri boj za tretje mesto čaka Srbe in Američane.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Bolgarija

Brazilija

Poljska

Srbija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Podobnik

Jan Oblak

Primož Roglič

Domen Škofic