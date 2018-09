V Torinu se bo danes končalo 19. moško svetovno odbojkarsko prvenstvo. V finalnem obračunu se bosta ob 21.15 uri pomerila ista tekmeca kot na prvenstvu pred štirimi leti, to sta Brazilija in branilka naslova Poljska. Pred tem bo ob 17. uri še obračun za tretje mesto med Srbijo in ZDA.



