Do 10.30 tri prijave domnevnih kršitev volilnega molka Primorske novice Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim drugim krogom županskih volitev začel opolnoči, do 10.30 prejela skupaj tri obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za dve obvestili so takoj ugotovili, da ne gre za kršitev, eno zadevo pa inšpektorat obravnava.

