Ob 7. uri so se odprla volišča v 56 občinah, v katerih bodo volivci med najuspešnejšima kandidatoma iz prvega kroga izbirali novega župana za prihodnji štiriletni mandat. Nekaj več kot 612.000 volivcev bo glas lahko oddalo do 19. ure, dotlej pa še vedno velja volilni molk.

