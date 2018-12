Črnkovič, Leljak, Balažic ... imena, ki jih na županskih stolčkih ne bi pričakovali 24ur.com Letošnje lokalne volitve so za nami, v drugem krogu pa so slavila imena, ki jih na volitvah ne bi pričakovali. Tako je župan Kostela postal obsojeni v aferi Patria Ivan Črnkovič, Radence bo vodil publicist in raziskovalec zgodovine SFRJ Roman Leljak, v Moravčah pa so volivci za župana izbrali odpoklicanega veleposlanika v Avstraliji, Milana Balažica.

