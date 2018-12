V Slovenj Gradcu, edini koroški občini, ki župana ni dobila v prvem krogu, bo zvečer jasno, kdo bo v Roternturnu sedel v prihodnjih štirih letih. Volivci in volivke izbirajo med aktualnim županom Andrejem Časom in Tilnom Kluglerjem. Do 16. ure, se je volitev udeležilo 40,1 odstotka volilnih upravičencev, kar je je dobre 3 odstotke manj jih je do 16. ure na volišča prišlo v prvem krogu. Prepračunan