Voditelji G20 sprejeli skupno izjavo in podprli podnebni sporazum SiOL.net Voditelji držav G20 so danes na vrhu v Buenos Airesu sprejeli skupno izjavo, v kateri so, sicer brez ZDA, podprli zavezanost k uresničevanju pariškega podnebnega sporazuma. Strinjali so se, da je potrebna reforma Svetovne trgovinske organizacije (WTO).

