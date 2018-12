Pozitiven odziv borz na začasno 'premirje' med ZDA in Kitajsko RTV Slovenija Azijske borze so se na dogovor med ameriškim in kitajskim predsednikom, Donaldom Trumpom in Ši Džinpingom, da se bosta v naslednjih 90 dneh odpovedala nadaljnjemu zviševanju carin, odzvale pozitivno.

