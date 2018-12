(VIDEO) Tajni pogovor Macrona s kronskim princem Mohamedom bin Salmanom: Zaskrbljen sem…nikoli me ne topnews.si Francoske oblasti so potrdile, da sta se predsednik Francije Emanuel Macron in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman pogovarjala o umoru novinarja Jamala Khashoggia in vojni v Jemnu, nakar je mikrofon “ulovil” neuradni pogovor ob robu vrha G20 v Buenos Airesu v Argentini. Francoski predsednik Emmanuel Macron in savdski kronski princ Mohamed bin Salman sta imela […]

Sorodno



































































Oglasi