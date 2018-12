Kitajska pristala na zmanjšanje in odpravo carin na ameriške avtomobile Dnevnik Kitajska je pristala na “znižanje in odpravo” carin na ameriške avtomobile, ki so trenutno pri 40 odstotkih, je na družbenem omrežju twitter sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Dogovor s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom o trgovinskem...

