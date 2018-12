Uradno: minister Pikalo predlagal razrešitev glavnega šolskega inšpektorja SiOL.net Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je podal predlog za razrešitev Tomaža Rozmana s položaja glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport, so nam potrdili na ministrstvu za izobraževanje.

