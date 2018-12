SDS, NSi in SNS pripravljajo predlog ustavne obtožbe zoper Šarca Dnevnik V poslanski skupini SDS so za STA potrdili, da skupaj z NSi in SNS pripravljajo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Marjana Šarca, in sicer zaradi nepripravljenosti vlade za uresničitev ustavne odločbe glede financiranja zasebnega...

