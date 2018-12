Za zdaj ustavne obtožbe ne bo Radio Ognjišče

Poslanske skupine SDS, NSi in SNS so pripravile predlog ustavne obtožbe zoper premierja Marjana Šarca, in sicer zaradi nepripravljenosti vlade za uresničitev ustavne odločbe glede financiranja zasebnega šolstva. Besedilo je nared, ampak bodo stranke počakale na sejo državnega zbora, na kateri naj bi prihodnji teden obravnavali novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra...

