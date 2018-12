SDS, NSi in SNS bodo z ustavno obtožbo počakali do obravnave zakona RTV Slovenija Poslanske skupine SDS-a, NSi-ja in SNS-a bodo s predlogom ustavne obtožbe zoper premierja Marjana Šarca, ki jo pripravljajo zaradi nepripravljenosti vlade za uresničitev ustavne odločbe glede financiranja zasebnega šolstva, počakale do decembrske obravnav

Sorodno





























































Oglasi