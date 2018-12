(O)Minister Pikalo bi kar politično odločal, ali bo koalicija spoštovala zavezujočo odločbo ustavneg Nova24TV “V prvi vrsti je to politična odločitev, ki jo mora sprejeti koalicija, kako bo šla naprej. To ni neka tehnikalija. Je politična odločitev. Eden naslednjih vrhov koalicije se bo moral ukvarjati s to odločitvijo.” Tako je minister za izobraževanje Jernej Pikalo (SD) pojasnil, da vladajoči ne nameravajo izvršiti odločitve ustavnega sodišča, po kateri bi morali že pred […]

