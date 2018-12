#video Nova izjemna predstava Luke Dončića in nov točkovni rekord Dnevnik Košarkarji ekipe Dallas Mavericks so tesno izgubili na gostovanju pri New Orleansu (114:112), Luka Dončić pa je s 34 točkami poskrbel za nov strelski rekord v ligi NBA, k temu pa dodal dva skoka in tri podaje.

