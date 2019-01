Červar po porazu z Nemčijo: sodnika sta nam ukradla zmago Sportal Včerajšnji derbi na svetovnem prvenstvu v rokometu med Nemčijo in Hrvaško je dvignil ogromno prahu. Nemčija je po infarktni končnici slavila z golom razlike in se uvrstila v polfinale, za Hrvate pa je tako konec upov o napredovanju, saj so po nemški zmagi napredovali tudi Francozi. Po zmagi je bilo predvsem v hrvaški slačilnici ogromno govora o danskem sodniškem paru, ki je z nekaj spornimi odloči...

