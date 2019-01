Hrvati so rešili olimpijske sanje in Francozom zadali prvi poraz na SP Sportal Hrvaški rokometaši so si z zmago nad Francijo v zadnjem krogu glavnega dela svetovnega prvenstva rešili olimpijske kvalifikacije. Galski petelini so bili poraženi prvič na tem turnirju, a so si že pred tekmo s Hrvaško zagotovili uvrstitev v polfinale. V tega gredo tudi Nemci, ne glede na izid večernega srečanja s Španijo.

Sorodno





















Oglasi