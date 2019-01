Skandinavski troboj za zadnji dve polfinalni vstopnici Sportal Zadnji dan drugega dela svetovnega prvenstva v rokometu prinaša marsikaj zanimivega. V skupini I sta polfinalista že znana, to sta gostiteljica Nemčija in Francija, zanimivo bo v boju za tretje in četrto mesto. Nič ni še odločenega v skupini II, kjer se za polfinale borijo tri skandinavske države. Vodilna Danska se bo udarila s Švedsko, Norvežani pa se bodo pomerili z Madžari.

