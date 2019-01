V kovčku voznika avtobusa našli 25 kg konoplje Lokalec.si Policisti so v nedeljo na mejnem prehodu Gruškovje pri 31-letnem državljanu Črne gore, sicer vozniku avtobusa kosovske registracije, odkrili skoraj 25 kilogramov prepovedane konoplje, ki bi bila na črnem trgu vredna okrog 240.000 evrov. Osumljenca so privedli k preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so policisti Postaje mejne […]

