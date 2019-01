Novomeški kriminalisti so odvzeli prostost 34-letnemu moškemu, osumljenemu več goljufij. V soboto so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici v Krškem, ki je zanj odredila pripor. Z goljufijami si je pridobil protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 70.000 evrov. Moškega iz Posavja so sicer v preteklosti že obravnavali.