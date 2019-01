Osvajal ženske in jih na koncu okradel, pobral aro in izginil. Je Povhe ogoljufal tudi vas? Dolenjski list Včeraj smo poročali o tem, da so novomeški kriminalisti odvzeli prostost 34-letnemu osumljencu zaradi storitve več kaznivih dejanj goljufije in ga privedli k preiskovalni sodnici v Krškem. Ta je zanj odredila pripor. Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da gre za Martina Povheta z Rake, starega znanca policije in sodišča. preberite več » ...

Sorodno

























Oglasi