Nova akcija skupinskega nakupa elektrike in plina SiOL.net Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je zagnala tretjo kampanjo skupinske zamenjave dobavitelja električne energije in plina. Po besedah predsednice ZPS Brede Kutin lahko potrošniki, če stopijo skupaj, ponovno dosežejo dobro ponudbo. Prijave bodo zbirali do 3. aprila. V preteklih dveh kampanjah so gospodinjstva skupno prihranila 2,2 milijona evrov.

Sorodno







Oglasi