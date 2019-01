V slogi je moč: s skupinskim nakupom do nižje cene elektrike in plina RTV Slovenija Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je zagnala že tretjo kampanjo Zamenjaj in prihrani, s katero potrošniki skupinsko zamenjajo dobavitelja električne energije in plina. V slogi je moč – prijave zbirajo do 3. aprila.

