Zveza potrošnikov Slovenije organizira tretji skupinski nakup električne energije in zemeljskega plina, da bi potrošnikom ponovno zagotovila čim boljšo ponudbo, brez skritih stroškov in brez vezave, z navzgor omejeno ceno za obdobje enega leta. Zamenjava dobavitelja z ZPS je namenjena vsem potrošnikom in gospodinjstvom v Sloveniji1, je preprosta, hitra in brezplačna.