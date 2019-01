ZPS organizira tretji skupinski nakup elektrike in zemeljskega plina Energetika.NET Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) organizira že tretji skupinski nakup električne energije in zemeljskega plina, da bi potrošnikom ponovno zagotovila čim boljšo ponudbo, brez skritih stroškov in brez vezave, z navzgor omejeno ceno za obdobje enega leta, so objavili na spletni strani ZPS.

