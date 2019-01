Polarni mraz stiska severni del zahoda ZDA, v Chicagu izmerili minus 28 stopinj Celzija Dnevnik Severni del srednjega zahoda ZDA so danes zajele izjemno nizke temperature, zaradi katerih guvernerji držav in župani mest razglašajo izredne razmere. V Chicagu so temperature zjutraj padle na minus 28 stopinj Celzija in bodo padale še do večera....

Sorodno



Oglasi Omenjeni Donald Trump

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Boris Kobal

Luka Dončić

Peter Prevc

Luka Vidmar