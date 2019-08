Slovenska prvaka že v polfinalu, bo uspelo tudi Zemljaku in Pokeršniku? SiOL.net Slovenska prvaka Vida Jakopina in Tadeja Boženka sta se uspešno prebila med štiri najboljše na turnirju svetovne serije v Ljubljani. V četrtfinalu sta bil z 21:12, 26:24 boljša od Avstrijcev Jakoba Reiterja in Simona Baldaufa. Pravkar sta na delu še Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, ki se za preboj v polfinale merita z nizozemsko dvojico Penning/Bouter.

