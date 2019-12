Nova zaslišanja pred Knovs: članom komisije bo odgovarjal tudi direktor Sove Kozmelj 24ur.com Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb znova razpravlja o nadzoru nad zakonitostjo in preudarnostjo zaposlovanja na Sovi. Na sejo so povabili direktorja Sove Rajka Kozmelja, glavno inšpektorico za javni sektor Lidijo Apohal Vučković in župana Škofljice, Ivana Jordana. Prvi je pred komisijo stopil Jordan, njegovo zaslišanje traja že več kot dve uri in še vedno ni zaključeno.

